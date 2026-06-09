Na korak da postanu najbolje drugarice: Stanija i Aneli ispeglale račune, ljudi gledaju i ne veruju šta se dešava (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je još jedna "Igra istine". Stanija Dobrojević pitala je Aneli Ahmić zbog čega stalno ima potrebu da je spusti i kad lepo pričaju.

- Da li te još uvek drma sujeta? - pitala je Stanija.

- Ja sam rekla samo da meni ne treba aplikacija. Ivane, ti si ostrašćen na obe i ne koristi naše sukobe da bi ti nekoga unizio. Sad imam pitanje za tebe zašto imaš potrebu mene da peckaš u poslednje vreme ako si sa mnom spustila loptu? Rekla si da ne želiš sa mnom sukobe i da nema potrebe da se svađamo. Ja sam rekla sestri da te ne komentariše. Što si ti komentarisala Hanu i Neria? Ja ne bih imala takvu potrebu - pričala je Aneli.

- Sukobe koje smo imale su bili iskreno, imala si pravo da mi zameriš neke stvari, kao i ja tebi i tvojoj porodici. Ispucale smo se, jednake smo. Lopta je spuštena i nemam lošu emociju prema tebi. Hana i Nerio su izbili kao tema u prvi plan, pitana sam i iznela sam svoj stav, a tebe nisam želela da uvredim. Ja samo želim da oni kao par opstanu.Ja sam iznela stav bez da tebe prozovem, ali nisam realna. Ja sam njih ovde upoznala ovde, gledam ih odvojeno i kao mladi par koji nije nabrijan na rijaliti Ja sam bila jedina koja je želela da oni opstanu kao par. Hanu su najviše osudili, a bila je prevarena - govorila je Stanija.

- Oni su očigledno par kojem je sve normalno. Njima ako je smešno sami su od toga napravili sprdnju. Mislim da ti tu nije bilo mesto i ja se ne bih petljala u tvoje porodične odnoe. Neke stvari koje me pogađaju u porodičnim odnosima mislim da ti tu nije mesto, ali ostalo imaš pravo da komentarišeš - rekla je Ahmićeva.

- Bravo, kako razgovarate. Ovako da ste od prvog dana ugasio bi se rijaliti - dodao je Ivan.

- Možda da se družimo pa zajedno da nas gaziš - poručila je Aneli.

Autor: A. Nikolić