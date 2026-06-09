Šok: Ivan misli da će Stanija da prepusti pobedu Aneli i tako uništi Asmina! (VIDEO)

Nova teorija!

Tokom "Igre istine" Stanija Dobrojević pitala je Ivana Marinkovića da odgovori u ime celog stola šta će biti ako se ispostavi da se ona ne bori za plasman nego da je do kraja specijalni gosti.

- Meni je to palo na pamet kao mogućnosti, a to je vrlo logično i vrlo moguće. Ti možda nisi sigurna i igraš svoju igru i puštaš da Aneli pobedi, a to bi bila obostrana vaša pobeda nad Asminom. Ti bi onda učinila Aneli. Ti bi ispala šmeker kad bi napustila i rekla da joj daješ pobedu - govorio je Ivan.

- Gde su vaši sukobi nestali koji ste živeli mesecima? - pitala je Stanija.

- Nadovezaćemo se na ovu temu. Janjuše, da li možeš da mi uporediš koja tema je jača u narodu Stanija i Asmin ili ti i Kačavenda? - pitao je Ivan.

- Ja ne mogu da osporim Staniju i njen i Asminov odnos. Ljudi su jedva čekali, ali ne može da se poredi sa ovim između Milke i mene. To je mnogo niža varijanta - rekao je Janjuš.

- Je l' si je tetovirao? - pitala je Stanija.

- Ovo se nije znalo, pa odmah postane interesantnije - rekao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić