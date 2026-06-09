Stanija će biti Dačina maćeha: Aminovao vezu sa Brazilcem, želi da mu rodi još braće i sestara! (VIDEO)

Šok!

Marko Janjušević Janjuš pitao je Luku Vujovića da li mu je teže pao raskid sa Aneli Ahmić ili krah prijateljstva sa Filipom Đukićem.

- Da li ti je teže pao raskid sa Aneli ili krah prijateljstva sa Lukom? - pitao je Janjuš.

- Teže mi je bila mučnica za Filipa, Anita zna koliko je meni teško bilo tih dana. Aneli se prvo dopisivala sa tobom, izolacija sa Asminom, pa tek onda hotel i onda nisam toliko ni plakao. Ja sam plakao dok je bila u izolaciji, pa mi hotel nije bio wow - govorio je Luka.

- Dačo, sad kad vidimo da si dobar sa Stanijom, a ako je Brazilac sad slobodan i želi da se upozna sa Stanijom. Da li bi podržao njihovu vezu i da Stanija sutra rodi tebi jednog brata? - pitao je Janjuš.

- Ja se tu ne pitam mnogo. Ja znam da moj tata voli devojke poput Stanija i da bi na nju pao na keca. Da li bih voleo da mi Stanija bude maćeha? Ovde smo dobri, imamo zajedničke teme, bila bi dobra majka... Ja imam već četvoro braće i sestara, a što ne bi moglo i pet? - govorio je Dača.

Autor: A. Nikolić