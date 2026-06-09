Smrdušo smrljiva, hoćeš da te pljunem u facu? Obezbeđenje preplavilo imanje, Asmin unakažava Maju prozivkama! (VIDEO)

Haos u Šimanovcima!

Maja Marinković napravila je ljubomornu scenu jer je Asmin Durdžić dao poklon Sofiji Janićijević, a haos su iz spavaće sobe preselili u dovrište gde je došlo i obezbeđenje, a ponovo su pljuštale strašne uvrede.

- Odj*bi od mene i mrš iz mog života - rekao je Asmin.

- Ti voliš kad tvoja mama gleda kako piješ vodu iz posude - govorila je Maja.

- Nemoj da mi se unosiš u facu - dodao je Asmin.

- Šta si nervozan? Videćeš kako ćeš da prođeš za sve što si rekao - rekla je Maja.

- Hoćeš da ti pljunem u facu? Smrdušo smrdljiva mrš sa mojim očiju, nemoj da mi prilaziš više. Ja ti lepo kažem da ne prilaziš. Vi niste žene nego krave, mamu ti j*bem smrdljivu - pričao je Asmin.

Autor: A. Nikolić