Smrdušo smrljiva, hoćeš da te pljunem u facu? Obezbeđenje preplavilo imanje, Asmin unakažava Maju prozivkama! (VIDEO)

Haos u Šimanovcima!
Maja Marinković napravila je ljubomornu scenu jer je Asmin Durdžić dao poklon Sofiji Janićijević, a haos su iz spavaće sobe preselili u dovrište gde je došlo i obezbeđenje, a ponovo su pljuštale strašne uvrede.
- Odj*bi od mene i mrš iz mog života - rekao je Asmin.
- Ti voliš kad tvoja mama gleda kako piješ vodu iz posude - govorila je Maja.
- Nemoj da mi se unosiš u facu - dodao je Asmin.
- Šta si nervozan? Videćeš kako ćeš da prođeš za sve što si rekao - rekla je Maja.
- Hoćeš da ti pljunem u facu? Smrdušo smrdljiva mrš sa mojim očiju, nemoj da mi prilaziš više. Ja ti lepo kažem da ne prilaziš. Vi niste žene nego krave, mamu ti j*bem smrdljivu - pričao je Asmin.
Autor: A. Nikolić