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Onu koju ja volim on ne može da ima: Asmin priznao da zbog odnosa sa Majom maže kremu kako mu ne bi prešle njene i Careve bolesti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne zaustavlja se!

Asmin Durdžić pretio je Maji Marinković da će otići u odabrane kod Stanije Dobrojević da spava, ako ga ne ostavi na miru.

- Mene neko drugi radi u mislima i zato mi je dignut kad ustanem. Ja ću večeras da probam tu osobu - govorio je on.

- Ja isto sanjam visokog čoveka, krupnog - rekla je Maja.

- Mene boli k*rac jer prema tebi nemam emocije. Ti znaš da me više ne radiš, ja pored tebe ne mogu da spavam jer mi se gadi. Želim ti da sanjaš svaki dan, kao što ja sanjam malu crnu i večeras moram da je probam. Kažem ti lepo da me pustiš na miru - govorio je Asmin.

- Ja ću da ti j*bem mamicu jer je baš lepo vaspitala sina - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti mene ne radiš i toliko si mi pala me ne radiš. To što sanjaš me boli k*rac, a ti si meni toliko pala da sanjam drugu ribu. Ti si mala u mojim očima. Ja tebe ponižavaš i vređam, a ti se smeješ. Ti sv*šavaš na moje prozivke - pričao je Durdžić.

- Ti si samo bleda kopija - rekla je Maja.

- Mene je blam što sam te j*bao posle Cara. Mažem svaki dan kremu da mi ne pređe nešto. On ne može da j*be ono što ja volim i to ne može da ima, veruj ti mene. Ja sam došao, p*pišao tebe i njega u paketu. Ti sad sa najboljim drugom da mi se izj*beš mene boli k*rac - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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