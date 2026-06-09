Ne odustaje: Maja se nakačila na Asmina i na silu ga ljubi, nakon teških uvreda na korak do pomirenja! (VIDEO)

Da li će lako preći preko svega?

Maja Marinković i Asmin Durdžić nasptavili su da se raspravljaju u dvorištu Bele kuće, a vrlo brzo nakon toga spustili su loptu i on nije mogao da odoli kad ga je poljubila.

- Da li misliš sve što si mi rekao? - pitala je Maja.

- Ne znam šta misliš samo znam da ne želim da budem u vezi - dodao je Asmin.

- Sad ćeš da vidiš... Videćeš za ove stvari što si mi pričao, đubre jedno - plakala je Maja.

- Boli me dok sam vređao. Namerno ću da poklonim svaki put kad vidim da daješ onima koji su te vređali. Ja sam to namerno uradio, a šta je ona tebi rekla na nominaciji? Ja sam se zbog vas dve svađao sa Terzom, ona se druži sa Aneli i Stanijom, a ti joj daješ - govorio je Asmin.

- Ti misliš da sam ja glupa i da ja ne znam šta ti radiš. Ostaviću te prvi dan napolju. Ti igraš sve vreme rijaliti i pokazuješ da si monstrum, a moraš da shvatiš da postoje posledice za takve stvari - rekla je Maja.

- Sve što komentarišu za tebe je istina, a to je da su ti emocije negde druge i da bi ti bio poraz da te ostavim ovde, a onda ćeš da kažeš da si se sprdala. Rekla si da ćeš da me ostaviš prvi dan napolju, a ja ti kažem sad da sam sa tobom ovde samo da mi ne bi pravila haos - nastavio je Asmin.

Maja je krenula na silu da ljubi Asmina i traži izvinjenje, a on se nije preterano bunio, pa su se jedno drugome izvinili.

Autor: A. Nikolić