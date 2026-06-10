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Samo je Fifi zanima! Hana se pita da li je transrodna osoba s kojom je Nerio prevario, patila za njenim vanbračnim mužem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nerio Ružanji sedeo je na klupici, pa mu se tako pridružila Hana Duvnjak, koja ga je potkačila za Fifi, (transrodnu osobu s kojom je Nerio prevario), što možete pogledati OVDE.

- Šta misliš, šta je hit napolju, što se desilo ovde?! Znamo da je farbanje Uroša i Janjuša, mislim da je i auto škola - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je sve s Uroševe strane, ali je on to radio na silu toliko, mislim mi to znamo koji ga poznajemo...Šta si se smorio?! - rekla je Hana.

- Smoren sam - rekao je Nerio.

- Da ovakvu nisi imao...Neka čuje, neka sazna, to neka joj bude kazna...Misliš li da je Fifi tugovala zbog tebe - pitala je Hana.

- E, ne priča mi se o Fifi više - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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