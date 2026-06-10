Samo je Fifi zanima! Hana se pita da li je transrodna osoba s kojom je Nerio prevario, patila za njenim vanbračnim mužem (VIDEO)

Šok!
Nerio Ružanji sedeo je na klupici, pa mu se tako pridružila Hana Duvnjak, koja ga je potkačila za Fifi, (transrodnu osobu s kojom je Nerio prevario), što možete pogledati OVDE.
- Šta misliš, šta je hit napolju, što se desilo ovde?! Znamo da je farbanje Uroša i Janjuša, mislim da je i auto škola - rekao je Nerio.
- Mislim da je sve s Uroševe strane, ali je on to radio na silu toliko, mislim mi to znamo koji ga poznajemo...Šta si se smorio?! - rekla je Hana.
- Smoren sam - rekao je Nerio.
- Da ovakvu nisi imao...Neka čuje, neka sazna, to neka joj bude kazna...Misliš li da je Fifi tugovala zbog tebe - pitala je Hana.
- E, ne priča mi se o Fifi više - rekao je Nerio.
Autor: Nikola Žugić