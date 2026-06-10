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Ovo je PRAVA PRIRODA odnosa Dragane i Matore! Izbio sukob oko nepoverenja, Stojančevićeva odbrusila: Nisam dobila čestitku od svojih, boli me, ALI SAM UZ TEBE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Jovana Tomić Matora stajala je kraj šanka, te je tako ušla u konflikt sa svojom devojkom Draganom Stojančević, što možete pogledati OVDE.

- Zato što ja gledam na duže staze, ti ne, ja tebe vidim za ceo život, ti mene ne - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si luda, ja imam ovoliko godina, zašto bih bila sa tobom onda?! To je tvoj problem. Da želim da odem, ja ne bih trošila godine sa tobom - rekla je Dragana.

- Ljubavi, ti znaš da ja imam te strahove, plašim se da ćeš da odeš - rekla je Matora.

- Ja imam toliko godina, a ti meni samo utorkom govoriš da ću da te ostavim. Svoje strahove moraš da rešiš! Plašiš se samo kada popiješ... - rekla je Dragana.

- Ljubavi, ja tebi nemam šta da zamerim, meni je najlepše sa tobom - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, ne, lažeš, ti meni zameraš, znaš ti i šta...Ti meni zameraš svoje vizije u glavi. Ti znaš da ja Nova godina, Uskrs, Božić, nisam dobila čestitku od mojih, to me boli, a ja sam sa tobom - rekla je Dragana.

- Ja se nikada ne bih ljutila da ti izabereš porodicu, nikada - rekla je Matora.

- Okej, ali svi praznici, moj rođendan, ne stigne nijedna čestitka, to mene boli, ali se borim za tebe - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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