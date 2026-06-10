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Ovakvu sreću Luke Vujovića niste skoro videli! Raduje se jer misli da će Aneli da oduva u superfinalu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opleo po njoj!

Ivan Marinković stajao je ispred kazina sa Lukom Vujovićem i Anitom Stanojlović, te su tako zajedničkim snagama opleli po Aneli Ahmić.

- Ja sam naj*bala u svemu tome jer sam branila vezu - rekla je Anita.

- Terza i Aneli, oni su blamovi...Nelogično je da bude sedma, osma, ali je to vrlo moguće. Ona je meni par puta rekla da će biti druga - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sedmica ostavljena, prevarena, nema gde, nema dinara, druga. Osmica, od mene je pokušala, šta radim, Sandra, žrtva, fejk sam, Đedović je urnisao - rekao je Luka.

- Jao da bude pravde - rekao je Ivan.

- Ima da je razvalim u finalu - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

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