PODSEĆA ME NA MOG OCA KAD JE BIO MLAD: Sofija otkrila Toši da voli Tezu svakog dana sve više, istakla da je SLABA NA NJEGA! (VIDEO)

Ipak ne može bez njega?!
Sofija Janićijević razgovarala je sa robotom Tošom o svom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.
- Kačavenda je jedna budaletina. Svaki dan mi dolazi i pljuje Sofiju - kazala je Sofija.
- Ona je najstašnije komentarisala Staniju da treba da koristi de*ile i klošare, jer ona nije omražena kao Stanija. Kad ja kažem isto to, onda govori da sam ja ku*va i klošarka - rekla je Sofija.
- Ako si sigurna da ti nisi sve to, što se primaš na priče te? - upitao je Toša.
- Pa ja znam da nisam - dodala je Sofija.
- Pljuje Maju da prevrće očima na Asmina. Za Sofiju govori da Filipu sipa piće u usta, da s Viktorom ćaska. Filip je moj drug, nije radila ništa. Sofija je drži u šaci, zato i je mrzi - kazao je Terza.
- Šta Terza i ti mislite jedno o drugom? - upitao je Toša.
- On je dečko kojeg volim najviše na svetu - kazala je Sofija.
- Mene nervira jer Milena stalno pominje Sofiju. Ona tvrdi da Sofija radi stvari koje ne radi, a pritom sa mojim drugarima - kazao je Terza.
- Tošo, želim da mi Terza kaže koliko me voli - kazala je Sofija.
- Volim te, šta?! To je istina - kazao je Terza.
- Mogu li ja večeras da spavam kod njega u Odabranima? - upitala je Sofija.
- Ubedi me da tako treba - rekao je Toša.
- Volim ga najviše na svetu. Sviđa mi se sve na njemu, jesnostavno ga volim. Podseća me na mog oca kad je bio mlad - rekla je Sofija.
Autor: S.Z.