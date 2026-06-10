Aneli je izljubomorisala na Sofiju! Terza prepakovao priču, pa Asminu servirao svoju verziju o događajima sa žurke! (VIDEO)

Maja i Asmin jedva dočekali da čuju sve o drami.

Asmin Durdžić i Maja Marinković došli su do Terze i Viktora Gagića kako bi čuli šta je sinoć uzdrmalo Belu kuću.

- Aneli izljubomorisala što je Sofija dala Filipu da proba piće - pričao je Terza.

- Kakve ti veze imaš s tim - bio je šokiran Asmin.

- A Kačavendi sam j*bao kevu - dodao je Terza.

- A ja popio šamarčinu od Mine - rekao je Viktor.

- A šta njih dve se udružile protiv Sofije? Znaš ti kako je Aneli nasilna - rekao je Durdžić.

- Kaže Kačavenda: "Evo, šta je radila sipala piće Filipu". Svaki dan pljuju Sofiju. Slušao sam kad je Kačavenda pričala da joj Maja namiguje - rekao je Terza.

- J*bem li joj ja oca - rekao je Asmin.

Autor: R.L.