Pomirli smo se i ZAUVEK ĆEMO BITI ZAJEDNO! Sofija ponosna što je ponovo obrlatila Terzu, učesnici ne veruju svojim očima i ušima! (VIDEO)

Šou!

Kada je srela Terzu i Sofiju, Vanja Živić je želela da utvrdi da li su se njih dvoje pomirili.

- Je l' ste u vezi - pitala je Vanja.

- Jesmo, naravno da jesmo i bićemo zauvek - rekla je Sofija.

- Mrš bre ološu - rekao je Terza.

Autor: R.L.