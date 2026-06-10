Pomirli smo se i ZAUVEK ĆEMO BITI ZAJEDNO! Sofija ponosna što je ponovo obrlatila Terzu, učesnici ne veruju svojim očima i ušima! (VIDEO)

Šou!
Kada je srela Terzu i Sofiju, Vanja Živić je želela da utvrdi da li su se njih dvoje pomirili.
- Je l' ste u vezi - pitala je Vanja.
- Jesmo, naravno da jesmo i bićemo zauvek - rekla je Sofija.
- Mrš bre ološu - rekao je Terza.
Autor: R.L.
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Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||
Kada je srela Terzu i Sofiju, Vanja Živić je želela da utvrdi da li su se njih dvoje pomirili.
- Je l' ste u vezi - pitala je Vanja.
- Jesmo, naravno da jesmo i bićemo zauvek - rekla je Sofija.
- Mrš bre ološu - rekao je Terza.
Autor: R.L.