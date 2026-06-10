Uroš raspalio po Vanji, nije štedeo reči: Idi sredi pete, imaš kačkavalj na stopalima! (VIDEO)

Pale su teške reči!

Nakon što je Veliki šef probudio učesnike Elite, Uroš Stanić i Vanja Prodanović ušli su u žestoku raspravu.

- Nevaspitan si - rekla je Vanja.

- Kaže mi utorak devojka koja je završila sa Filipom i Ivanom. Ova osoba ti je govorila da si aljkava i prljava i kukala je da ostavljaš između kreveta štikle i šminku. Nazivala te je gaudom, kačkavalj. S tom osobom ti mene pljuješ. Amin te je nastrašnije izvređao i rekao je da ti je otac makro i da pušiš k*rčeve za 150 eura. S takvim ljudima ti mene pljuješ - rekao je Uroš.

- Pljuješ me sa osobom koja te je najstrašnije pljuvala kad si ušla. Pokaži pete da vidimo da li imaš i dalje gaudu - rekao je Uroš.

- Daj bre Uroše molim te - dodala je Vanja.

- Sredi pete, a meni se skini s k*rca. Idi se u utorak iz*ebi sa Ivanom i Filipom pa opravdaj ulogu utorak devojke - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović