Skandalčina! Dača raskrinkao Asminove TAJNE poglede ka Sofiji, Maja presekla: Imam i ja lepe oči, oči BAMBIJA (VIDEO)

Krčka se novi haos?!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi prokomentarisao odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Ovo je sve zbog Sofije...Ovo što sam ja rekao, nisam hteo da pričam jer ja za to nema dokaza. To traje već 20 dana, ja sam Maju juče pitao zbog čega je nastala svađa, rekla mi je zbog Sofije...Sofija je meni rekla, citiram je: "Asmin više ne nosi masku za spavanje, pogleda svakoga kako treba, nije više u kandžama" - rekao je Dača.

- Najnormalnije me gleda, čak smo danas nas četvoro pričali normalno - rekla je Sofija.

- Asmin je ustajao ovde i govorio da svaki muškarac treba da poželi devojku kao što je Sofija - podsetio je Milan.

- Rekao si ti na početku da ti je Sofija dobra riba, da čekaš da ona uđe, mazao si joj leđa, ležao si kod nje na krevetu...To traje već mesec dana, ja da sam hteo, rekao bih - rekao je Dača.

- Verujem ja da je tako nešto rečeno, ali moram da kažem da me zabole uvo. Odlučila sam da od ovog trenutka budem bogougodna, videćeš da li ću napraviti jednu ljubomornu scenu...Ovde svako pred kraj svako juri temu, a ja sam jedna glupača što dajem prostora bespotrebno, da tako izdramim. Ako hoće da radi, neka radi, nisam ni ja nesposobna, imam i ja oči, jako lepe oči, krupne bambi oči - rekla je Maja.

- Maja je u Odabranima upoređivala moje i Filipove oči, pa je rekla da imamo bambi oči, opet misli na Filipa - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić