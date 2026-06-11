Ori se sve! Asmin shvatio da je sateran u ćošak, pa počeo da urla i preti: Kad izađem, Mustafa i ja ćemo... (VIDEO)

Tresu se zidovi!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Da li ti je žao svih reči koje si izgovorio Staniji?! Znaš da nema nazad i da će te realnost spucati kroz par nedelja - glasilo je pitanje.

- Nije mi žao, rekao sam da mi je žao što sam rekao da joj je mama stan zaradila na ku*cu - rekao je Asmin.

- Je l' se sećaš kada je rekao za Staniju da je visokobudžetna prostitutka, pa mu je Maja zamerila to, pa je ovde rekao da mu je žao, pa je onda rekao da je ona ku*va - rekla je Kačavenda.

- Ja kada izađem, Mustafa i ja ćemo da ti pi*mo u usta - rekao je Asmin.

- Secite klip, videćemo kome ćeš ti da pi*aš u usta! - urlala je Kačavenda.

- Ako tvoj sin meni priđe, dobiće od mene reakciju - rekao je Asmin.

- Prodao si sve što imaš prezervativu, ovde možeš da glumiš kariku još malo mamu ti je*em - urlala je Kačavenda.

- Da li je to čovek koji je rekao da bi me pitao da li me nije sramota, ovo je njegova sramota i biće na kolenima pi*ka, kad-tad - rekla je Stanija.

Autor: pink.rs