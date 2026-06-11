Ostali u totalnom šoku: Takmičari van sebe zbog Uroševe i Janjuševe nagrade, odmah im čestitali! (VIDEO)

Oduševljeni!
Marko Janjušević Janjuš i Uroš Stanić rešili su da počaste svoje cimere nagradom koju su dobili od robota Toše, a takmičari su ostali u totalnom šoku kada su videli količinu hrane koju su njih dvojica dobili.
- Ajde da zovemo i druge da ih počastimo. Idem po Vanju i Anđela - rekao je Uroš.
- Pozovite i Saru, glumila je jelena - rekao je Toša.
- Ajde - rekao je Janjuš.
- O Tošo, brate moj. Kako si ih lepo počastio - rekao je Anđelo.
- Idite i po Jakšićku - rekao je Janjuš.
- Šta sve ovde ima Tošo, svaka ti čast - rekla je Vanja.
Autor: N.P.