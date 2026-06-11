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Ostali u totalnom šoku: Takmičari van sebe zbog Uroševe i Janjuševe nagrade, odmah im čestitali! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oduševljeni!

Marko Janjušević Janjuš i Uroš Stanić rešili su da počaste svoje cimere nagradom koju su dobili od robota Toše, a takmičari su ostali u totalnom šoku kada su videli količinu hrane koju su njih dvojica dobili.

- Ajde da zovemo i druge da ih počastimo. Idem po Vanju i Anđela - rekao je Uroš.

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- Pozovite i Saru, glumila je jelena - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde - rekao je Janjuš.

- O Tošo, brate moj. Kako si ih lepo počastio - rekao je Anđelo.

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- Idite i po Jakšićku - rekao je Janjuš.

- Šta sve ovde ima Tošo, svaka ti čast - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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