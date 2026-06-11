Njih je sramota, pa da li je dete krivo za to? Ivan progovorio o odosu sa ćerkom Lenom, otkrio šta ga mali Željko stalno pita za nju! (VIDEO)

Potresno!

Ivan Marinković za vreme reklama pričao je o svom odnosu sa ćerkom Lenom i priznao da ga je mali Željko često pitao za nju.

- Mene Željko pita gde mu je sestra, kad će da je upozna i da li će da se igra sa njim. Šta ja njemu da kažem na to? Zadnjih godinu dana se nismo uopšte čuli, pre toga da porukama i telefonom. Šta sve nisam pitao i bolje da ne pričam... Njih je sramota i to je razlog. Stanija kaže kako ona razume Gocu, pa desi se da se napravi dete... Da li je dete krivo za to? Brazilac ima žene i decu, pa nisu svi rođeni braća i sestre - govorio je Ivan.

Autor: A. Nikolić