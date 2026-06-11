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Ne da nam se da budemo zajedno: Sofija i Terza se nadaju da će vreme oprati sve uvrede i prozivke koje su rekli jedno drugome! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je istina!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Da li ti je drago kad Terza svako jutro dođe da te poljubi pred spavanje? - glasilo je pitanje.

- Da, jako sam srećna jer nam se odnos poboljšava. Mi nismo u vezi nego smo se dogovorili neke stvari koje su realne. Nama se ne da da budemo zajedno jer ili on nešto sj*be ili ja, tako da ćemo da pustimo vreme. Mi smo za sad u komplikovanom odnosu, a da li će da bude razrešen videćemo do kraja, a imamo i ceo život pred nama - govorila je Sofija.

- Bliski smo, imam emocije i bolje mi je da provodim vreme sa njom nego da se ponižavamo i vređamo - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Sledeće pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Šta je Lukice? Zašto crkavaš od muke i želiš da ogadiš Aneli Filipu dok ševiš njegovu kr*s kombinaciju - glasilo je pitanje.

- Uvek ista pitanja. Dača najbolje zna zašto to želim i zašto pokušavam da je ogadim, a Filip je rekao da na njega ne može da utiče niko. Od danas menjamo ploču, Aneli je divna, najbolja osoba i jedina koju sam voleo. Filip mene poznaje i zna da li lažem ili ne - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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