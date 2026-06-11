AKTUELNO

Domaći

Za Viktora NEĆE NI DA ČUJE! Nakon što se Mina digla iz pepela i udarila na bivšeg dečka, oglasila se njena majka Ivana, evo šta je rekla za Pink.rs

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Časlav Vukojičić ||

Mina Vrbaški, nakon nekog perioda u kom je jurila mladog Viktora Gagića po imanju i preklinjala za ljubav, danas je rešila da se "digne iz pepela", pa je tako počela da ga rešeta za crnim stolom, a tim povodom se za Pink.rs oglasila njena majka, Ivana Vrbaški.

Skandalozne svađe, sa mnoštvo uvreda, obeležile su prethodnu nedelju kada je u pitanju ljubavni par Mina Vrbaški i mladi Viktor Gagić. Iako je u nekoliko navrata pokušao da se skloni od nje i da raskine, ona mu to nije dozvoljavala, već ga je pratila u stopu, molila za ljubav, a kada on popusti, njih dvoje su imali intimne odnose.

Foto: TV Pink Printscreen

No, ipak, Mina je rešila da okrene ploču, pa se danas tokom emisije "Pitanja gledalaca", digla iz pepela i počela je da rešeta svog bivšeg dečka, što je mnoge šokiralo, a mi smo tim povodom pozvali njenu majku, Ivanu Vrbaški, koja se osvrnula na ovu ćerkinu promenu.

- Pa, po mom mišljenju, Mina danas ne deluje kao neko ko je prošao kroz težak period, već kao neko ko ga pretvara u svoju snagu. Vreme će sve pokazati, a ona samo neka nastavi da sija - rekla je Minina majka, a kada smo je pitali za mišljenje o bivšem zetu Viktoru, rekla je:

Što se tiče ostalih učesnika, zar ih još ima (smeh).

Foto: E-Stock/Mirko Rodić

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Viđali su se, ali... Nakon optužbi da je Mina Vrbaški bila ljubavnica oženjenom reperu Bibi, oglasila se njena majka Ivana i ispričala sve što zna

Domaći

Prvo oglašavanje Minine majke nakon što su isplivali detalji afere 'srce': Pozvali smo Ivanu Vrbaški, evo šta nam je rekla

Domaći

Mina i Ivana Vrbaški stigle do Ostroga: Nakom 15 dana hodočašća objavile sliku iz manastira (FOTO)

Domaći

MNOGO MI JE KRIVO! Mina Vrbaški PREKINULA HODOČAŠĆE, oglasila se: Moram sve da vas obavestim...

Zadruga

Mina ovo ni u najvećim košmarima nije sanjala: Viktor ne želi da čuje za nju kad izađe iz Elite! (VIDEO)

Domaći

Nakon vrele akcije i pomirenja Viktora i Mine, oglasila se njegova sestra: Priznala da li ih podržava nakon svega