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Odron, nek Miljana ne drži ovu džukelu blizu sina: Grofica nikad žešće za Pink.rs udarila po Ivanu jer je nazvao Aneli NEMAJKOM, pa oplela i po Asminu: Kakva zmija...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com, TV Pink Printscreen ||

Ivan Marinković već nekoliko nedelja unazad vodi žestoke verbalne okršaje sa Aneli Ahmić za crnim stolom, a kako je sinoć izvređao Aneli Ahmić na konto njenog majčinstva, za Pink.rs se oglasila njena majka, čuvena Grofica.

Pucanje prijateljstva Ivana Marinkovića i Aneli Ahmić mnoge je ostavilo u šoku, a tokom proteklih nekoliko nedelja, Ivan i Aneli se ne štede kada je reč o sukobu, već svaki put kada se posvađaju za crnim stolom pljušte uvrede na sve strane.

Foto: TV Pink Printscreen

Te tako, tokom sinoćnje emisije "Pitanja gledalaca", Ivan je žestoko odbrusio Aneli na temu majčinstva, ističući da misli da je Ahmićeva loša majka jer, kako kaže, traži Asminu Durdžiću da kupe Nori (ćerki) stan, a ne dozvoljava mu već pune tri godine da je vidi. S tim u vezi, ekipa našeg portala stupila je u kontakt sa Anelinom majkom, čuvenom Groficom, koja nije štedela reči ni na Ivanov, ali ni na Asminov račun.

- Kažem da je Ivan veliki odron koji ne daje ni 100e, a Aneli je to predložila onome (Asmin) monstrumu samo da izvuče ono što je rekao i da vide i čuju kakva zmija čuči u njegovom nakaznom telu...Posebno kako je izjavio noćas: "prvo ću ub*ti tebe, pa Noru", toliko - navela je Grofica, a onda je dodala:

A Ivan će praviti decu, ne brinuti se o njima i sve servirati Leni: "Evo ga brat", Miljana treba da ovu džukelu ne drži nikada blizu sina.

Foto: Pink.rs

Autor: pink.rs

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