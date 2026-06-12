Kaje se što je ušao u vezu sa njom: Maja i Asmin ne kriju sramotu zbog učestali svađa, a onda je Matora raskrinkala Durdžića, sasula im istinu u lice (VIDEO)

Sada je sve jasno!

Naredni klip koji je pušten u večerašnjoj emisiji, bio je klip na kojem Asmin Durdžić raskida sa Majom Marinković, te joj govori da je on slobodan muškarac. Asmin ju je u jednom momentu uporedio sa Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić što mu je Maja veoma zamerila.

Voditeljka je dala reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala klip:

Ovo je užasno kako izgleda, katastrofa, a vidimo svi da on vređa. Iz dana u dan su nam gore svađe, i gore uvrede, ali moram da kažem da ja njemu ništa loše nisam rekla. Zavolela sam ja njega, ali me je sramota posle ovog klipa. Ja moram da kažem da su moje svađe u mojim ljubavnim odnosima bile gore i morbidnije, ja sam to njemu i rekla, ali to nije za pohvali. Iskreno mislim da je katastrofa način na koji on vređa, jesam ja njega prihvatila, ali ovo je za moj ukus previše. - rekla je Maja.

- Majo šta se desilo sa devojkom koja nije dala na sebe - upitala je voditeljka.

- Ko zna dokle bi to išlo, nisam psihički stabilna, tako da je bolje da iskuliram, nemam prag tolerancije kao ranije, samo sada biram da budem gornja, da mu ne dam - rekla je Maja.

- Jeste ovo blam, sve što sam ja rekao je strašno, ali ono što se danas desilo, kada sam bio u zatvoru, ona je spavala kod rešetke, to je znak da me voli, neću više ovo raditi. Mene je blam ovog klipa, a sebi nisam oprostio što sam je vređao toliko, iako je ona meni pretila, jer ja ne volim pretnje. Moram da kažem da mi je drago što je Maja ispala dama, a ja sam ispao budala, takođe, na mene moji ne mogu da imaju uticaj, tako ne bi trebalo ni Taki na nju, ali ona mora da reši sa Takijem sve pa da vidimo šta ćemo. - rekao je Asmin.

- Moram da kažem da sam primetila da Asmin sve više poredi Maju sa dve bivše, pa joj govori kakvu je vezu imao sa Stanijom, meni deluje da se on kaje što je ušao u vezu sa Majom,a on u svađi sto puta kaže svoje mišljenje. Svaki dan su sve gori i gori. Maja govori da je dokaz ljubavi što je Asmin krenuo na Uroša, a on kaže ovo, to nema smisla. Oni su se porazili jer žive sa činjenicom jer misle da je to ljubav, a znaju da nije. Moram da dodam da je Maja neiskrena u vezi Takija, njoj smeta svako aludiranje na Takija, ona nije glupa, samo oan to ublaži da bi bio manji blam što se pomirla sa njim, i ovo se neće završtiti kako treba - rekla je Matora.

Autor: N.B.