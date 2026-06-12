Bebica od ranog jutra u akciji! Čim je otvorio oči uradio je ovo, svi pričaju o njegovom potezu (VIDEO)

Produktivnost od ranog jutra!
Nakon što je Veliki šef i ovog jutra probudio učesnike Elite, mnogi su teško ustali iz kreveta i pokušavali da se razbude. Ipak, za Nenada Macanovića Bebicu nije bilo predaha.
Poznat po tome što je počeo vodi računa o svom fizičkom izgledu i kondiciji, Bebica je odmah nakon ustajanja odlučio da se posveti treningu.
On se uputio u garderober, gde je pronašao miran kutak za vežbanje, a potom započeo jutarnju rutinu.
Dok su ostali učesnici tek započinjali dan, Bebica je radio serije vežbi i pokazao da ne odustaje od zdravih navika ni u rijalitiju.
Autor: Teodora Mladenović