Bebica od ranog jutra u akciji! Čim je otvorio oči uradio je ovo, svi pričaju o njegovom potezu (VIDEO)

Produktivnost od ranog jutra!

Nakon što je Veliki šef i ovog jutra probudio učesnike Elite, mnogi su teško ustali iz kreveta i pokušavali da se razbude. Ipak, za Nenada Macanovića Bebicu nije bilo predaha.

Poznat po tome što je počeo vodi računa o svom fizičkom izgledu i kondiciji, Bebica je odmah nakon ustajanja odlučio da se posveti treningu.

On se uputio u garderober, gde je pronašao miran kutak za vežbanje, a potom započeo jutarnju rutinu.

Dok su ostali učesnici tek započinjali dan, Bebica je radio serije vežbi i pokazao da ne odustaje od zdravih navika ni u rijalitiju.

Autor: Teodora Mladenović