SVI NA PINK! Počinju NOMINACIJE ODABRANIH - Pratite UŽIVO na ružičastoj televiziji!

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Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Odabranih, te ga je Ivan Marinković pročitao cimerima.

- Odabrani, kao što znate, petkom je na vama važan zadatak. Odabrani ne mogu nominovati istu osobu dva puta zaredom, primetili smo da olako shvatate ovaj zadatak kao i da vaša obrazloženja nisu takva. Treba da nominujete onoga ko po vama treba da napusti "Elitu", kao i onog kom biste voleli da vidite leđa. Neophodno je da obrazložite svoju nominaciju. Počnite odmah - glasilo je pismo.

Autor: N.B.