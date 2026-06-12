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SVI NA PINK! Počinju NOMINACIJE ODABRANIH - Pratite UŽIVO na ružičastoj televiziji!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Upravo na TV PINK!

Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Odabranih, te ga je Ivan Marinković pročitao cimerima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odabrani, kao što znate, petkom je na vama važan zadatak. Odabrani ne mogu nominovati istu osobu dva puta zaredom, primetili smo da olako shvatate ovaj zadatak kao i da vaša obrazloženja nisu takva. Treba da nominujete onoga ko po vama treba da napusti "Elitu", kao i onog kom biste voleli da vidite leđa. Neophodno je da obrazložite svoju nominaciju. Počnite odmah - glasilo je pismo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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SVI NA PINK! Počinju NOMINACIJE ODABRANIH - Pratite UŽIVO na ružičastoj televiziji!

Domaći

SVI NA PINK! Počinju NOMINACIJE ODABRANIH - Pratite UŽIVO na ružičastoj televiziji!

Zadruga

SVI NA PINK! Počinju NOMINACIJE ODABRANIH! Pratite UŽIVO na ružičastoj televiziji

Zadruga

SVI NA PINK! Počinju NOMINACIJE ODABRANIH - Pratite UŽIVO na ružičastoj televiziji!

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SVI NA PINK! Počinju NOMINACIJE ODABRANIH - Pratite UŽIVO na ružičastoj televiziji! (VIDEO)