Pljušte poniženja! Maja i Asmin se urnišu pred svima, on končano priznao da više ne može da je podnese! (VIDEO)

Rasulo u programu!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi pričala o svom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Svi znaju da ja jesam jako ljubomorna i da imam provokatorska momente. Ja od njega ne mogu da pravim monstruma ako ne misli reči koje izgovara. Ja sam rekla da sam u vezi jako ljubomorna i to retko ko može da istrpi. On je ovde povezivan sa 27 devojaka i meni to smeta - govorila je Maja.

- Ja ništa ne radim otkad sam sa Majom u vezi. Ona hoće da gledam u pod i budem magarac, a ja to ne mogu više. Pusti me da dišem. Ja sam mislio da su njoj muškarci davali povoda. Ja sam kriv što je vređam, to je moja sramota - dodao je Asmin.

- Da baba dinar da uđe u kolo, a dva da izađe - rekla je Marinkovićeva.

- Ja Staniju nikad nisam uvredio za tri godine, sa njom sam bio svaki dan na vezi i ni "mrš" joj nisam rekao. Evo ja sam kriv za sve. Neka me pusti bar pet dana, pa da vidi da li ću da radim nešto ili ne. Ja sam njoj rekao bar da me pusti dva sata da iskuliram, a ona neće i provocira me stalno. Ja sam jedini muškarac koji je krezav hodao po rijalitiju zbog tebe - govorio je Asmin.

- Nisam ja kriva što ti je zub propao, stavi nove zube - rekla je Maja.

- Hoćeš ja sad tebe da ponižavam? Ona se sad smeje, e pa do sutra da mi se ne obraćaš. Ja sam najveći monstrum zbog tebe, Stanije i Aneli i do sutra me pusti. Ti stavi mozak novi - nastavio je Durdžić.

Autor: A. Nikolić