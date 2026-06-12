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PIŠI PROPALO: Kristina Spalević otkrila da od pomirenja s Kristijanom nema ništa, pa priznala da li ga još voli! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Došla da uživa u hitovima devedesetih, pa otvorila dušu o svom privatnom životu!

Tašmajdan je večeras centar dobre zabave i nostalgije, jer će upravo na ovoj lokaciji biti održan koncert "Veče devedesetih", koji je okupio neka od najpoznatijih imena domaće muzičke scene. Ljubitelji hitova iz tog perioda u velikom broju pristižu na događaj, spremni da zajedno pevaju pesme koje su obeležile jednu eru.

Među njima je i voditeljka i bivša učesnica ''Zadruge'' Kristina Spalević. Ona se pojavila u dobrom raspoloženju, a tom prilikom za medije je govorila

- Sve će biti dobro, sve će biti bolje... Sve su moje pesme, mnogo volim devedesete.

- Mama i tata čuvaju decu. Ne znam da li Kristijan dolazi, nismo u kontaktu. Piši propalo za pomirenje. Ne bih da preterano komentarišem, hoću da idem dalje... Došla sam da uživam i ne želim da pričam o njemu. Najviše smo se Kristijan i ja poklapali po muzičkom ukusu... Nismo ni u kakvim odnosima.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Ljudi imaju pravo da se zabavljaju. Ako misle da sam se autobusom sa dvoje dece preselila kod mame i tate zbog marketinga, onda neka misle tako.

- Super sam. Bila sam loše, ali sam se podigla, dobro sam posebno u poslednjih mesec dana... Dolazim sebi. Između mene i Kristijana nema emocija više... Slobodno nema me muvaju... Za sada su svi živi koji su me muvali...

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#Kristijan Golubović

#Kristina Spalević

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