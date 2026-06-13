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Drama se nastavlja! Ivan prati Staniju u stopu, ona ga oduvala: Sa starcima ne pričam (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Ivan Marinković nastavio je na pauzi da prati Staniju Dobrojević u stopu, koja je sedela u Odabranima, pa je tom prilikom napao, stajajući na mostiću ispred vrata Odabranih.

- Ima da sediš ovde, ne ideš nigde. Šta hoćeš?! Da posvađam Minu i Viktora opet?! Ne pada mi na pamet - urlao je Ivan.

- Ja sa njim ne želim da komuniciram - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Probaj da nađeš u Kini, tu ima kutija da se nađe da se u to sve pakuje, ne u celofan - rekao je Ivan.

- Sa starcima ne pričam, mogu s Lepim Mićom, ali s tobom ne - rekla je Stanija.

- Izvini mlada, mlada babo - govorio je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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