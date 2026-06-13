Ne bira sredstva da je iskompleksira: Anita razvezala jezik i urnisala Aneli! (VIDEO)

Pljušte prozivke!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Anitu Stanojlović kako bi progovorila o Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš što Aneli tvrdi da si ti bila još sujetnija od Luke na njen odnos sa Filipom? - upitao je Darko.

- Devojka nije normalna, kao pomahnitala je pred kraj rijalitija. Ja njene reakcije ne pratim, ne vidim je u vremenu i prostoru sem kad me isprovocira. Ona je ta koja posmatra šta mi radimo i prisluškuje, gleda da li sam klempava. Ja nisam klempava, ona ima veće uvo od mene za tri broja, to ona sada manipuliše narodom. Mislim da sam mnogo lepša, zgodnija i prirodnija - rekla je Anita.

- Ti si juče potvrdila da je istina ono što je Luka pričao za Aneli i dezodorans - rekao je Darko.

- Luka sve što kaže ja njemu verujem, nikada me nije lagao. Dobila sam potvrdu kada je Stanija ustala i rekla da zna za to jer je Asmin to isto radio Aneli. Nemoguće da je to laž, pamtim neke stvari i ne pravim se luda i glupa - rekla je Anita.

- Je l' ti smeta Anelina i Filipova bliskost? - upitao je Darko.

- Ne smeta mi jer ja imam muškarca pored sebe i imam sve što mi treba, stvarno nam je odnos zdrav i lep. Ne mogu da budem ljubomorna na druge parove - rekla je Anita.

- Filipe, kako komentarišeš što je Luka rekao da si mu napolju ovo uradio da bi te odrobijao? - upitao je Darko.

- Pa dobro, šta? Ništa čudno da se muškarci pobiju. On je rekao ili bi otišao sa strane ili bi ga odvalio od batina - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš to što Luka zahteva od tebe jer je on ispoštovao tebe, da ispoštuješ i ti njega da utičeš na Aneli? - upitao je Darko.

- Ja ne zahtevam ni od koga ništa jer drugi nemaju pravo da zahtevaju od mene nešto. Ona ima 36 godina, ne mogu ja da utičem na nju. Moj stav je vrlo jasan, ne pada mi na pamet da utičem na nekoga - rekao je Filip.

- Da li smatraš da Luka tebe koristi kao oružje u svom ratu protiv Aneli? - upitao je Darko.

- On može da proba da koristi, ali na njoj je da li će da se peca ili ne. Moje mišljenje je da ne pokušava, a i da pokušava na njoj je kako će da odreaguje - rekao je Filip.

Autor: N.P.