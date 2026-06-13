OD SNA DO JAVE?! Aneli otvorila dušu, pa priznala koga je sanjala (VIDEO)

Urnebesno!

U toku neformalnog razgovora, Aneli Ahmić pridružila se Anastasiji Buđić, Bori Santani i Sandri Todić kako bi im ispričala šta je sve sanjala.

- Šta sam ja sve sanjala ljudi moji. Sanjam i spavam sve na pet minuta. Sanjala sam sve ove ljude. Prvo sam sanjala... Ma, neću da pričam - rekla je Aneli.

- Nešto loše ili? - pitala je Todićka.

- Nisu loši snovi, nisu za priču - rekla je Aneli.

- Ajde ispričaću sve. Ti i ona, da li je još neko bio i stojimo ja i Bora poviše moje kuće u Sarajevu. Njoj je bio rođendan po danu, izašli ste negde i ti si se tako napio. Vraćate se gore i ja stojim gore na vrhu, i ti skidaš gaćice i pokazuješ nama gaćice, a na gaćicama kao fleka. Neka kao fleka. Onda ide nizbrdo i pokazuje gu*icu, a gu*ica joj bela - ispričala je Aneli.

- Posle sanjam Teodoru i Filipa kako se ljude, a Bebica je otišao do doka. Posle sanjam Asmina i Maju - nastavila je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović