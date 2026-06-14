OGLASIO SE VELIKI ŠEF: Došao je i taj momenat, učesnici moraju hitno da reaguju! (VIDEO)

Na noge lagane!

Veliki šef oglasio se u Beloj kući i takmičarima pustio najveće hitove kako bi im stavio do znanja da je vreme za sređivanje jer predstoji emisija ''Nominacije'', a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Dok je odjekivala vesela muzika, pokedini učesnici nisu bili previše raspoloženi za ustajanje. Neki su ostali u svojim krevetima, pokušavajući da ignorišu ritam koji je dopirao kroz Belu kuću, nadajući se da će ugrabiti još koji minut sna.

Sa druge strane, bilo je i onih kojima je muzika odmah popravila raspoloženje.

Autor: Teodora Mladenović