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OGLASIO SE VELIKI ŠEF: Došao je i taj momenat, učesnici moraju hitno da reaguju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na noge lagane!

Veliki šef oglasio se u Beloj kući i takmičarima pustio najveće hitove kako bi im stavio do znanja da je vreme za sređivanje jer predstoji emisija ''Nominacije'', a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok je odjekivala vesela muzika, pokedini učesnici nisu bili previše raspoloženi za ustajanje. Neki su ostali u svojim krevetima, pokušavajući da ignorišu ritam koji je dopirao kroz Belu kuću, nadajući se da će ugrabiti još koji minut sna.

Foto: TV Pink Printscreen

Sa druge strane, bilo je i onih kojima je muzika odmah popravila raspoloženje.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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