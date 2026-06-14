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Ne znaš kad ti je ćerka rođena, blamu jedan: Terza ne štedi reči na Aneli, ispljunuo joj sve u lice šta misli o njoj, pa zaratio sa Kačavendom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pljušte uvrede!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Potvrdili su sve ono što smo mi pričali o njima. Podržavam njihopvu vezu. Njegovi najbliži ljudi pričaju sada o njemu. Meni je drago što mogu da posmatram i gledam kako sve dolazi na moje. Ostavljam Aneli - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je nikakav prijatelj i drugarica. Pokatala je to prema meni, Anđelu, Lepom Mići, Ivanu Marinkoviću. Balmu jedan, ubacuju te u kantu za smeće. Nećeš pobediti, čemu se ti nadaš. Pokazala je da je sve slagala za onog čoveka tamo. Ti si jedno smeće. Glumila si drugaricu Anđelu jer znaš da ima veliku podršku. Ti si najgora od ovih što su bile sa Filipom. Spavaš i izbaciš gu*icu golu. Pijanu zoveš Filipa. Ti si dno dna. Blamu jedan najveći. Ne znaš kad ti je ćerka rođena blamu jedan. Nesrećna si, isfrustrirana si. Što se tiče Filipa, ovog leta gorimo u Herceg Novom. On je moj saborac, pijanac. Imam sve najlepše da kažem o njemu, obrnuo si pol kuće, gazi dalje. Ova metla ti ne treba u životu. Tvoji roditelji ne bi bili ponosni da završiš sa njom - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P

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