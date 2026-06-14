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SEBE I SVOJIM IZBORIMA JE UNAKAZILA: Lepi Mića doneo svoju konačnu odluku, ne štedi reči na Đukiću i Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč ovonedeljnom vođi Lepom Mići.

- Filip je neko ko je interesantna osoba. Stvari koje radi u nekima se slažem, a u nekima ne. U ovoj sezoni stoji samo iza jednog stava. Ovo je za Aneli loše, a za nejga ne. On mi nikada nije rekao nijednu ružnu reč. Mislim da je neko ko igra rijaliti. Odbrusio je meni koji munisam ništa uradio, a onima koji su ga vređali nije i to mi nije jasno. Što se tiče Aneli, ona je sama sebi uradila loše stvari. Čim činiš sam sebi činiš i drugima. Večeras je ispalo da je najgora na svetu. Njoj se ne da za pravo ništa. Sve njeno je najgore. Sebe i svojim izborima je unakazila. Mnogima neće biti dobro kada Aneli pobedi. Biće im potrebna hitna pomoć. Odnos sa Filipom, u kanalu si do guše. Ostavljam Aneli, a šaljem Filipa - rekao je Lepi Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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