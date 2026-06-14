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Kristijan Golubović otvorio Onlifens! Oglasio se i otkrio kakav sadržaj snima, pa otkrio da je ideju predlagao i Kristini Spalević

Izvor: Kurir.rs/ Informer, Foto: Pink.rs ||

Kristijan Golubović tvrdi da je to dobar način da napravi novac!

Kristijan Golubović otvorio je profil na sajtu za odrasle, tačnije popularnom Onlifensu, i kako kaže njegov sadržaj će oduševiti sve. Ono što je još otkrio je da je to predlagao svojoj bivšoj partnerki Kristini Spalević, ali da je ona moralisala i nije pristala.

- Ona meni kaže neću da snimam za "Only Fans". Evo ja sam snimio nešto za "Only Fans", oduševićete se! Nabijeno je, puno je svega, ali nema ništa konačno. Ali to je način da napravim lovu. To sam predložio njoj davno da uzmemo pare da imamo ozbiljan novac, ali ona morališe, a u rijalitiju je po 45 minuta bila ispod jorgana.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Podsetimo, Kristina Spalević poručila je da više ne postoji ni najmanja šansa da se ona i Kristijan pomire, a Golubović je reagujući na njen stav poručio da je i on stavio tačku.

- Ja sam otac njene dece, pa je uzela decu i otišla. Šta hoće da se je*e povremeno i da mi uzima kintu, a neće da živi sa mnom. Marš bre u pi**u mat*i*u, ne trebaš mi više! Ako uporedim Ivanu i Kristinu, one su nebo i zemlja. Ja sam to Kristini rekao i njoj je to smetalo. Više ne može da mi upada na profile, da mi uzima novac, kraj priče, stavili smo tačku - rekao je Kristijan Golubović u lajvu na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, iako je sa Kristinom završio, još je nije potpuno zaboravio.

- Njoj odgovara da živimo kao momak i devojka, ćuti nemoj da čuju babe na jutjubu da smo se pomirili, a kad se posvađamo onda mi kaže: "Ne mogu s tobom više, ostao si isti". Svi lažu protiv mene, mene samo napravda boli - rekao je Kristijan

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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