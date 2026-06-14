Drama u Zemunu! Gastoz se jedva izvukao iz poplave: Upalio kameru i sve obelodanio (FOTO)

Jako nevreme zadesilo je srpsku prestonicu, a na svom instagramu se oglasio pobednik "Elite 8", Nenad Marinković Gastoz, podelivši video snimak oluje koja ga je zadesila.

Nenad Marinković, poznatiji u narodu kao Gastoz, pobednik "Elite 8", najgledanijeg rijalitija u regionu, ali i šire, oglasio se danas na svom Instagram profilu podelivši kadrove koji su uznemirili njegove fanove.

Naime, kako je jako i strašno nevreme zadesilo srpsku prestonicu, Gastoz je išao kolima ka svom stanu u Zemunu, pa je tako javno objavio snimak iz kola na kom se vide "poplave" u Zemunu zbog jake oluje i kiše koja je poplavila beogradske ulice. Ovaj snimak uznemirio je njegove fanove, koji su na socijalnim mrežama delili kadrove i komentarisali ono što je zadesilo rijaliti pobednika.

Uhvaćen kako đuska na koncertu zvezda devedesetih

Ekipa našeg portala, u petak uveče, usnimila je Gastoza koji je došao na Tašmajdan, gde se održao zakazani koncert zvezda devedesetih. On se, naime, sve vreme ludo provodio i đuskao, dok su pored njega bile voditeljke RED televizije, Sanja Stanković i Kristina Spalević.

A dok se on provodio na Tašmajdanu, za to vreme, isplivao je u javnost snimak njegove bivše devojke, vicešampionke iste sezone, Anđele Đuričić sa nepoznatim muškarcem, za kog su fanovi odmah počeli da spekulišu da je u pitanju njen novi izabranik.

Ona se odmah, po objavljivanju ove vesti na našem portalu, oglasila za Pink.rs, otkrivši da nije u pitanju njen novi dečko, već njen dugogodišnji prijatelj.

- Malopre čitam naslov, a onda komentare i brdo poruka koje sam dobila! Okej zapalili ste Balkan definitivno, ali moram da razočaram široke narodne mase to je moja "familija"! Šalu na stranu, to su moji prijatelji i ne želim nikoga da dovodim u neprijatnu situaciju, jer su pre svega anonimni ljudi u pitanju - poručila je Anđela za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić