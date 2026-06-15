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Teodora će izgoreti kad ovo čuje: Filip je žestoko potkačio, pa otkrio u kakvom su on i Aneli sad odnosu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Filip Đukić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Zbog čega u Eliti svako svakome ljubomoriše, a niko neće vezu? - upitao je Darko.

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- Ja njoj ne ljubomorišem zato što ne dajem sebi to za pravo obzirom da ne želim vezu, a ona je takvog temperamenta i vidim da ne može da se suzdrži. Mislim da je u utorak trebala meni da priđe i pita me neke stvari za Sofiju, a ne u prazno da plače - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ti ocenjuješ tvoj i Anelin odnos? - upitao je Darko.

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- Pa sada se družimo i provodimo vreme, ali nema više grljenja i tako dalje. Ona je harizmatična i prija mi, ima tu neku energiju koja mi je simpatična. Ja njoj stalno govorim da ne daje ljudima reakciju, ali izgleda da su neke stvari jače od nje i da ona ne može da se iskontroliše. Ja sam po Lukinim i njenim pričama zaključio da je ona totalno drugačija napolju, a i vidim to kad smo van crnog stola - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kažu takmičari da je mahom postalo uvaženo mišljenje da je Filip Đukić folirant, ali da si ti ustvari postao veliki rijaliti igrač. Kažu da ti imaš stav žena s decom i tako dalje, ali šta onda radiš s osobom u koju si zaljubljen, a nećeš vezu? - upitao je Darko.

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- Ja da imam 20 godina manje, verovatno bih poklekao. Sad sa 40 godina razmišljam o izlasku odavde, neću da ulazim u vezu tek da bih ušao ovde. Neću da ulazim u vezu zbog nekog pritiska ovde, oni forsiraju dok je moj stav i dalje isti. Ne znam zbog čega sam ja rijaliti igrač, valjda bih to ispao da sam promenio svoj stav - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti se dopada Milena Kačavenda? - upitao je Darko.

- Ma daj bre, Bože me sačuvaj. Ja kad bih ustajao da odgovaram svakome i palim se na komentare, stvarno ne znam gde bi mi kraj bio. Zamisli da ustajem svakome i dajem repliku - rekao je Filip.

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- Je l' ti čudno što se Teodora okuražila kada si ti u pitanju? - upitao je Darko.

- Nek se trudi kao komentatorka, neću ja da joj kvarim to. Što se tiče ženskog mozga, to je za mene kao da mi Kinez nešto priča. U dosta situacija je ona govorila u moju odbranu i ne mogu da kažem da ima sujetu - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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