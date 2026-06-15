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Koliko je to gladno... Aneli ostala frapirana nakon saznanja da Stanija želi prvo mesto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik!

Aneli Ahmić došla je do Lepog Miće u ''Pab Prijatelji'' nakon završene ''Igre istine'', te je saznala da je Stanija Dobrojević istakla da je sigurna u svoju pobedu, zbog čega je Aneli ostala u šoku.

- Stanija je sigurna da pobeđuje - rekao je Mića.

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- Ma neka je, mogu da budem i 5. i 10. mesto samo da što pre odem svom detetu kući - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ivan je nešto provocirao, ona kaže da će biti prva - rekla je Stanija.

- Uzela ovom pare, uzela honorare o hoće prvo mesto. Koliko je to gladno, gladno i alavo - rekla je Aneli.

Autor: N.P.

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