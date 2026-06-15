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PIJANA SI SE IZLANULA... Stanija do koske raskinkala aferu Kačavende i Anđela, nastao haos ljutih rivalki! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trese se sve!

Takmičari biraju osobu koja je spremna na sve zarad svog cilja, a reč je dobila Stanija Dobrojević.

- Asmin je najprljaviji učesnik ovde i gazi sve zarad svog cilja. Drugi učesnik je Aneli aok gledamo na sedmicu. Drugo mesto je Maja koja je bila spremna da uđe u vezu sa mojim bivćšim verenikom, samo zarad kadra i priče. Treće mesto je Milena koja je glumila da je dobra sa mnom da bi se sad pokazalo njeno pravo lice - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo mesto je Stanija Dobrojević - rekla je Milena.

- Mislim da je problem svega Anđelo Ranković. Nisam sisala vesla da držim stranu najvećem ženomrzcu u kući. Kad si bila pijana rekla si: "J*baće te ova baba opet" i ja imam pravo da pomislim da si bila sa njim - rekla je Stanija.

- Dama je rekla da žena ne rtreba ženi da bude vuk. Jasno sam rekla, a ti misliš da sam za 20 dana mogla da stignem da budem sa njim dvojicom - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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