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Imali smo istinsku i pravu ljubav: Ivan posprdao Saru Stojanović, ona nije mogla da sakrije osmeh (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

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Vanja Živić je naredna priznala zbog čega se kaje.

- Ja se genralno ne kajem ni za šta. Ne postoji stvar zbog koje se kajem i ne bih imala zbog čega da se pokajem. Moji prijatelji mogu da budu ponosni na mene, čistog sam obraza - rekla je Vanja Živić.

- Mene ove godine nije j*bao niko pa nemam zbog čega da se kajem, a vidim da se zbog toga samo kaju. Ova mala devojka koja sad plače napolju nije moje viđe, nažalost. Kajem se što mi veza sa ovakom devojkom nije uspela. Sara i ja smo bili glavna i jedina priča dok ste vi gledali s kim da se uparite i kako da zaj*bete narod. Sara i ja smo imali istinsku i pravu ljubav - rekao je Ivan.

- Najviše se kajem što u pijanom stanju nisam znala šta radim - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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