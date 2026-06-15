Ušao je da zaradi za kuću i Aneli, tako će i sledeće sezone: Lukina bivša ubeđena da je napravio Aniti dete zarad priče i da će brzinom svetlosti tražiti beg! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitao BiH za druga" gošće su bile nekadašnje učesnice "Elite" Sandra Obradović i Anastasija Stanojević Palčica.

Bivša devojka Luke Vujovića, Sandra Obradović prokomentarisala je trudnoću njegove sadašnje devojke Anita Stanojlović, pa se osvrnula na Aneli Ahmić.

- Njihov odnos nije izgrađen na zdravim temeljima. Oni su počeli odmah da prave dete. Na kraju se ispostavilo da njegova ljubav sa Aneli nije ni postojala. On je samo jako iskompleksirana osoba. Nije tu nikome stalo ni do koga. Da nije došlo javno do hotela on bi gurao tu priču i dalje. On je nju pustio da istera svoje, svestan je kako se šta prezentuje. Misle da su jako bitni i misle da će im biti progledano kroz prste. On će nju izmanipulirasti da je to za dobrobit njihove porodice da mora da ode da zaradi novac. On je ušao da zaradi za kuću za Aneli, tako će i ove sledeće sezone uraditi - rekla je Sandra.

- Mislim da je Luka jedino bio iskren prema Aneli, ali je osetio da je ona nije sto posto dala sebe. On je pokušavao i sa Majom da baci nekog rovca, a na kraju se desilo sa Anitom, možda ne bi li Aneli osetila da nema pažnju. To se otelo kontroli, ostala je trudna. Anita je po prirodi malo glupava i nema dinamiku. Ona nema u odnosu sa muškarcem nešto da priča. Njoj su odnosi bazirani na fizičkom izgledu. Ako ćemo realno njihove jedine teme su da je trudna i šta radi Aneli, ali i sek*ualni odnosi. Sve ovo sa Anitom je otišlo predaleko. On je izgubio i drugara i ženu koju i dalje voli - rekla je Palčica.

Autor: A.Anđić