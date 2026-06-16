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Volela bih da bude dečak: Viktor strepi od Minine potencijalne trudnoće, ona ne krije strah! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj je odveo Minu Vrbaški i Viktora Gagića kako bi ona uradila test na trudnoću.

- Kako ćete to prevazići? - pitao je voditelj.

- Juče sm imali razgovor oko svega toga. Strah me je , bojim se. Loše mi je jer sam i svoju i njegovu porodicu razočarala. Zna on koliko mene te stvri muče. Danima mi je kasnilo, nisam imala simptome da ću dobiti. Bio mi je stresan period, a onda mije prošlo kroz glavu kad je pravila lomove - rekla je Mina.

- Je l' bi volela da ostaneš trudna? - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mis smo se pomirili jer je i on želeo, a i ja. Ja bih volelea da ostanem. Teško je kad druga strana protiv toga. Ja sam rekla da mi je to neostvarena želja - rekla je Mina.

- Šta bi volela da dobiješ? - pitao je Milan.

- Dečaka - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam najviše razmišljao kako će da reaguje moja mama. Mislim da je ovih dana najveći problem što smo se pomirili - rekao je Viktor.

- Je l' si radila nekad test za trudnoću? - pitao je Milan.

- Jesam - rekla je Mina.

Autor: Teodora Mladenović

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