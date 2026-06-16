AKTUELNO

Zadruga

Njihova ljubav je na najvećem testu do sad: Matora i Dragana suočene sa problemom, otvorile dušu, pa zagrcale u suzama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Porodični pritisak ostavio posledice!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, dao je reč Dragani Stojančević.

- Nije spremna da se bori, kao da odustaje. Ja mislim da i ona treba da stoji sa mnom pod ruku. Ja sam njegova ćerka i njegova krv, ne može da me se odrekne. Ne može da se desi da on ne progovori sa mnom. Rekao mi je da biram da li ću da ostanem kod kuće. Rekao je da me ne prihvata ovakvu i otišla sam iz kuće. Meni je bilo teško i njima je bilo teško. Jovana i ja smo se zajedno pakovale. Uželela sam se svih. Nisam zbunjena samo mi je teško. Ja nisam bila okružena ljudima iz rijalitija. Viđala sam se samo sa Enom. Sestra je dolazila i sa decom. Volela su Jovanu. - rekla je Dragana.

- NIkad se ne bih borila sa njenom porodicom - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teško mi je. Imam osećaj da me niko ne razume. - rekla je Dragana.

- Ja sam mislila da nju Dragana koristi, a Matoru ovakvu ne poznajem. Izgleda mi lagano, da je en zanima ništa i da može bez Dragane. Ovde posle 15 meseci ne pokazuje da bi se borila. Moja majka nikad nju nije krivila nego mene. Moji baba i deda nisu hteli da prihvate Matoru da dođe na slavu. Njeni roditelji su sličnih godina kao moji baba i deda. Meni deluje kao da su već raskinule. Dragana se tu još bori. A Matora se hladi. Dragani je više stalo ovoj situaciji. - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moja veza se razlikuje od ostalih veza jer nemam toksičan odnos. Volim više nego ikad. Ona sa mnom reši sve mirnim tonom. Nema da me kompleksira, uvredi, ponizi. Mi smo ko creva, ne razdvajamo se. Ko sam ja da se mešam u njen odnos sa porodicom. Osećm da je ona nesrećna, a samim tim sam i ja - rekla je Matora.

Autor: Teodora Mladenović

#Dragana Stojančević

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Jovana Tomić Matora

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

VEČE KOJE JE UZDRMALO ELITU: Viktor strahuje od Minine trudnoće, Maja i Asmin na novom testu ljubavi, Matora otvorila dušu o najvećem strahu! (VIDEO)

Lifestyle

Holesterol i krvni pritisak dižu u nebesa: Obratite pažnju, ove namirnice su najgori otrov koji jedete

Zadruga

'NIKADA GA NEĆU PREBOLETI!' Jovana se sa setom u glasu i duši pristila BAJKOVITE veze sa Mc Stojanom, pa priznala da je na njenom srcu ugraviran njego

Domaći

'SMATRAM DA SU SPREMNI NA SVE DA JE ODVOJE OD BOJANE!' Ivan Marinković šokirao sve ukućane svojom izjavom, branio ljubav Anđele i Pavlovićeve, pa otkr

Beograd

OVAJ DEO ZVEZDARE DANAS JE BEZ VODE: Natočite dobro, česme suve od 8 ujutru pa do 22 časa!

Zadruga

Oglasio se Veliki šef: Svi u Eliti hitno moraju da reaguju! (VIDEO)