Njihova ljubav je na najvećem testu do sad: Matora i Dragana suočene sa problemom, otvorile dušu, pa zagrcale u suzama! (VIDEO)

Porodični pritisak ostavio posledice!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, dao je reč Dragani Stojančević.

- Nije spremna da se bori, kao da odustaje. Ja mislim da i ona treba da stoji sa mnom pod ruku. Ja sam njegova ćerka i njegova krv, ne može da me se odrekne. Ne može da se desi da on ne progovori sa mnom. Rekao mi je da biram da li ću da ostanem kod kuće. Rekao je da me ne prihvata ovakvu i otišla sam iz kuće. Meni je bilo teško i njima je bilo teško. Jovana i ja smo se zajedno pakovale. Uželela sam se svih. Nisam zbunjena samo mi je teško. Ja nisam bila okružena ljudima iz rijalitija. Viđala sam se samo sa Enom. Sestra je dolazila i sa decom. Volela su Jovanu. - rekla je Dragana.

- NIkad se ne bih borila sa njenom porodicom - rekla je Matora.

- Teško mi je. Imam osećaj da me niko ne razume. - rekla je Dragana.

- Ja sam mislila da nju Dragana koristi, a Matoru ovakvu ne poznajem. Izgleda mi lagano, da je en zanima ništa i da može bez Dragane. Ovde posle 15 meseci ne pokazuje da bi se borila. Moja majka nikad nju nije krivila nego mene. Moji baba i deda nisu hteli da prihvate Matoru da dođe na slavu. Njeni roditelji su sličnih godina kao moji baba i deda. Meni deluje kao da su već raskinule. Dragana se tu još bori. A Matora se hladi. Dragani je više stalo ovoj situaciji. - rekla je Anita.

- Moja veza se razlikuje od ostalih veza jer nemam toksičan odnos. Volim više nego ikad. Ona sa mnom reši sve mirnim tonom. Nema da me kompleksira, uvredi, ponizi. Mi smo ko creva, ne razdvajamo se. Ko sam ja da se mešam u njen odnos sa porodicom. Osećm da je ona nesrećna, a samim tim sam i ja - rekla je Matora.

Autor: Teodora Mladenović