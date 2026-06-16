Čak osam takmičara se seli iz Bele kuće: Ovo je spisak novih Odabranih! (VIDEO)

Aneli Ahmić odlučivala je o njihovoj sreći!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće i obavestio ovonedeljnog vođu da je potrebno da odabere osam novih takmičara koji će boraviti u kući Odabranih.

- Draga Elito, sada će vođa odlučiti ko će biti Odabrani ove nedelje. Po svom sopstvenom nahođenju, Aneli će izabrati osam učesnika koji su po njoj najlicemerniji. Gledaoci znaju vaša mišljenja i opominjemo vođu da se ne igra pri ovom izboru. Odabrani koje vođa izabere se odmah nakon čitanja ovog pisma mogu preseliti u kuću Odabranih i tamo će živeti do izbora sledećih. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

- Broj jedan Stanija, Maja broj 2 i to je sinoć pokazala itekako, Mina broj 3, Anđelo broj 4, Dača broj 5, Sofija broj 6, Milena 7 i Janjuš broj 8 - rekla je Aneli.

Autor: N.P.