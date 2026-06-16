Veliki šef lupio zabrane: Nemaju svi takmičari pravo na ulazak u prodavnicu (VIDEO)

Aneli odlučila ko će danas kupovati!

Veliki šef poslao je takmičarima ''Elite 9'' pismo koje su oni čekali sedam dana, a reč je o tome da je prodavnica upravo otvorena.

- Draga Elito, prodavnica je upravo otvorena, a u ovu kupovinu nećete moći svi da idete. Aneli će sada izabrati samo pet učesnika koji će uz Odabrane moći da idu. U radnji će moći da bude samo troje, a prodavnica radi do 13 h. Aneli će sada izabrati pet ljudi, pozdrav Veliki šef - glasilo je pismo.

- Nerio, Matora, Bebica, Murat i Vanja Živić - rekla je Aneli.

Autor: N.P.