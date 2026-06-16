RADUJE SE KADA RASKINU MINA I VIKTOR: Ivan osuo žestok rafal po liku i delu Stanije Dobrojević! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Dača Virijević je postavio Maji Marinković.

- Ovde je jedna priča bila ispričana na početku Stanijinog ulaska. Ona je rekla da si imala dečka, koji je imao neku babu pored sebe. Mislio sam da je to jedna starleta poznata, da je to njen momak, ali sam shvatio da nije. Ko je Manojlo, da li si sa njim bila pre ulaska u ''Elitu 9'' i da li Asmin za to zna? - upitao je Dača.

- U pitanju je žena koja nema veze sa javnim svetom, nije starleta. Ona za svoje godine izgleda fenomenalno. Videla sam se sa svojim dečkom bivšim par puta pre ulaska, saznala sam da ima tu neku stariju gospođu pored sebe, to je tako. To nije nikakva tajna, bila sam slobodna tada. Imam pitanje za Ivana. Zanima me ko su po tvom mišljenju tri osobe koje su najveći rijaliti foliranti? - kazala je Maja.

- Ne mogu a da ne kažem da je to Luka. Juče je pokazao dok je Anita odgovarala na neko pitanje, da skače preko nje, nadglašava je i ima potrebu da se istakne. Aneli Ahmić je na drugom mestu, ona menja ponašanje iz dana u dan, ne znam ni šta da mislim o njemu. Na trećem mestu je najveća budala među ovima što sam ih naveo je Stanija Dobrojević. Najveći kadropaćenik je Stanija Dobrojević. Totalno sam razočaran u njeno učešće, ona je klasičan amater, po mom mišljenju. Raduje se kada raskinu Viktor i Mina, to je evidentno - kazao je Ivan.

Autor: S.Z.