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IPAK NIŠTA OD POMIRENJA?! Nerio otkrio kako bi reagovao prilikom susreta sa Sitom i Groficom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Dača Virijević je postavio Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka, kada ćeš da odgovoriš Asminu? Kako možeš da objasniš to što je on rekao na tvoj račun, uvek za njega pronalaziš opravdanje - kazao je Dača.

- On mene ne dira, ne znam zašto bih ja njemu išta morao da kažem?! Kad bude uvredio Anitu, kad bude splatkario, tada ću sa njim da uđem u sukob, ali svakako moje mišljenje o njemu se zna. Nerio, biži se kraj rijalitija. Ako na superfinalu Sita i Grofica požele da te zagrle, kako bi uradio - kazao je Luka.

- Ne znam kako bih ja na to reagovao. Iskreno, da se to hipotetički desi, ne znam šta bih mogao da očekujem. Ne verujem da bi se nešto magično promenilo - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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