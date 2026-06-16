IPAK NIŠTA OD POMIRENJA?! Nerio otkrio kako bi reagovao prilikom susreta sa Sitom i Groficom! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!
Naredno pitanje tokom Igre istine, Dača Virijević je postavio Luki Vujoviću.
- Luka, kada ćeš da odgovoriš Asminu? Kako možeš da objasniš to što je on rekao na tvoj račun, uvek za njega pronalaziš opravdanje - kazao je Dača.
- On mene ne dira, ne znam zašto bih ja njemu išta morao da kažem?! Kad bude uvredio Anitu, kad bude splatkario, tada ću sa njim da uđem u sukob, ali svakako moje mišljenje o njemu se zna. Nerio, biži se kraj rijalitija. Ako na superfinalu Sita i Grofica požele da te zagrle, kako bi uradio - kazao je Luka.
- Ne znam kako bih ja na to reagovao. Iskreno, da se to hipotetički desi, ne znam šta bih mogao da očekujem. Ne verujem da bi se nešto magično promenilo - rekao je Nerio.
Autor: S.Z.