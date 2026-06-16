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METEŽ U BELOJ KUĆI! Leti perje između Kačavende i Terze, pljušte uvrede na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Borislav Terzić Terza je postavio Mileni Kačavendi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene Stanija svojim izlaganjima ovde tera da ja nju napljujem, ali se to neće desiti, odmah svima to da stavim do znanja - kazala je Kačavenda.

- S obzirom na to da si spustila loptu sa Aneli i Neriom, kakvo je tvoje mišljenje o Siti? - upitao je Terza.

- Ne poznajem je, da bih pričala o njoj - kazala je Milena.

- Eto, ne smeš da odgovoriš, jer si običan dupljak. Pljuvala si je, to je istina. Kako si onda vređala ženu koju ne poznaješ?! - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ivane, možeš li da kažeš koliki je miš Terza, jer je izbegavao sukobe ovde sa svim muškarcima, samo je sa Urošem imao žestok okršaj? - upitala je Kačavenda.

- Ne mogu da kažem da je miš, iskreno, ne znam šta treba da uradi neko da bi za njega ljudi rekli da ima hrabrosti da uradi nešto - rekao je Terza.

- Terza, Milena je juče rekla da si je ti poljubio u obraz - kazao je Janjuš.

- Ne, kunem se, nisam to uradio. Kakvo spuštanje lopte, nema toga - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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