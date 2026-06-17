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Imaju razlog za slavlje: Luka i Anita obeležili šestomesečnicu veze, ovakve ih odavno niste videli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Anita Stanojlović i Luka Vujović danas proslavljaju šest meseci njihove veze, a detaljnije pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Anita je došla kod Luke u kazinu, pa su zajedno zaplesali, a onda ju je on zavrteo dok su se grlili.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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