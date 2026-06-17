Imaju razlog za slavlje: Luka i Anita obeležili šestomesečnicu veze, ovakve ih odavno niste videli! (VIDEO)

Opa!
Anita Stanojlović i Luka Vujović danas proslavljaju šest meseci njihove veze, a detaljnije pogledajte OVDE.
Anita je došla kod Luke u kazinu, pa su zajedno zaplesali, a onda ju je on zavrteo dok su se grlili.
Autor: A.Anđić
AKTUELNO
Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||
Anita Stanojlović i Luka Vujović danas proslavljaju šest meseci njihove veze, a detaljnije pogledajte OVDE.
Anita je došla kod Luke u kazinu, pa su zajedno zaplesali, a onda ju je on zavrteo dok su se grlili.
Autor: A.Anđić