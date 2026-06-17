Nikad veće poniženje za Aneli Ahmić: Filip Đukić ispred nje izvatao Dušicu, ona gleda i smeje se (VIDEO)

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Tokom zadatka koji je organizovao Toša, učesnici su morali da pokažu svoje plesne sposobnosti, a jedna od najzanimljivijih scena večeri dogodila se kada je Dušica Đokić završila na podijumu sa Filipom Đukićem.

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Sve je počelo nakon što je Aneli Ahmić insistirala da Filip prihvati izazov i zapleše sa Dušicom. Iako je na samom početku delovao vidno ukočeno i nesigurno, Filip nije imao mnogo izbora, pa je stao naspram svoje plesne partnerke.

Aneli je sa strane budno pratila svaki njihov pokret, ne skidajući pogled sa podijuma, dok je Dušica pokazivala zavidne plesne veštine i trudila se da opusti svog partnera. Nakon početne nelagode, Filip je polako počeo da se opušta, pa je atmosfera među njima postajala sve zabavnija.

Kako je muzika odmicala, njih dvoje su bili sve razigraniji, a Filip je konačno pustio kočnice i prepustio se ritmu. Dušica je dodatno podigla atmosferu energičnim nastupom i neprestano ga provocirala na još bolje plesne pokrete, zbog čega su prisutni sa osmesima pratili svaki njihov korak.

Njihov ples izazvao je brojne reakcije među učesnicima, a nema sumnje da su upravo oni bili među glavnim zvezdama ovog zadatka koji je Toša priredio za takmičare.

Autor: Teodora Mladenović