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Nikad veće poniženje za Aneli Ahmić: Filip Đukić ispred nje izvatao Dušicu, ona gleda i smeje se (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

AU!

Tokom zadatka koji je organizovao Toša, učesnici su morali da pokažu svoje plesne sposobnosti, a jedna od najzanimljivijih scena večeri dogodila se kada je Dušica Đokić završila na podijumu sa Filipom Đukićem.

Kako je to igledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Sve je počelo nakon što je Aneli Ahmić insistirala da Filip prihvati izazov i zapleše sa Dušicom. Iako je na samom početku delovao vidno ukočeno i nesigurno, Filip nije imao mnogo izbora, pa je stao naspram svoje plesne partnerke.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli je sa strane budno pratila svaki njihov pokret, ne skidajući pogled sa podijuma, dok je Dušica pokazivala zavidne plesne veštine i trudila se da opusti svog partnera. Nakon početne nelagode, Filip je polako počeo da se opušta, pa je atmosfera među njima postajala sve zabavnija.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je muzika odmicala, njih dvoje su bili sve razigraniji, a Filip je konačno pustio kočnice i prepustio se ritmu. Dušica je dodatno podigla atmosferu energičnim nastupom i neprestano ga provocirala na još bolje plesne pokrete, zbog čega su prisutni sa osmesima pratili svaki njihov korak.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihov ples izazvao je brojne reakcije među učesnicima, a nema sumnje da su upravo oni bili među glavnim zvezdama ovog zadatka koji je Toša priredio za takmičare.

Autor: Teodora Mladenović

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