POKAZAO ŠTA UME KUKOVIMA ISPOD POKRIVAČA: Maja i Asmin sve nesuglasice rešili planinom ispod pokrivača! (VIDEO)

Nije im trebalo puno!
Nakon još jednog u nizu žestokih sukoba koji su prethodnim satima potresali imanje, Maja Marinković i Asmin Durdžić su zakopali ratne sekire.
Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.
Umesto daljih rasprava i tenzija, Maja i Asmin odlučili su da spuste loptu i pruže još jednu šansu svom odnosu.
Njih dvoje su nakon pomirenja proveli vreme zajedno u mirnijoj atmosferi, daleko od očiju ostalih učesnika, gde su razmenjivali nežnosti i pokazali da između njih i dalje postoji snažna emocija uprkos svim nesuglasicama.
Autor: Teodora Mladenović