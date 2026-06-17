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POKAZAO ŠTA UME KUKOVIMA ISPOD POKRIVAČA: Maja i Asmin sve nesuglasice rešili planinom ispod pokrivača! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije im trebalo puno!

Nakon još jednog u nizu žestokih sukoba koji su prethodnim satima potresali imanje, Maja Marinković i Asmin Durdžić su zakopali ratne sekire.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Umesto daljih rasprava i tenzija, Maja i Asmin odlučili su da spuste loptu i pruže još jednu šansu svom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dvoje su nakon pomirenja proveli vreme zajedno u mirnijoj atmosferi, daleko od očiju ostalih učesnika, gde su razmenjivali nežnosti i pokazali da između njih i dalje postoji snažna emocija uprkos svim nesuglasicama.

Autor: Teodora Mladenović

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