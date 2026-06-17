DA MU MAJA RODI DETE, BILO BI AUTOMATSKI LUDO! Mevlida i Mustafa zgroženi Marinkovićevom: Nismo znali da je TOLIKO BOLESNA, Asmin je obrukao celu familiju!

Mevlida i Mustafa Durdžić, roditelji učesnika "Elite" Asmina Durdžića, zgroženi su sinovljevom ljubavnom vezom sa Majom Marinković, koja mu je protekle noći u rijalitiju ponovo priredila haos.

Svađa je trajala do ranih jutarnjih časova, a pomirenje je ozvaničeno, kao i uvek, žestokom intimnom akcijom. Prethodno su se svađali, a u jednom trenutku moralo je i obezbeđenje da reaguje. Takođe, Maja je ponovo dramila i napadala Asmina jer postoji mogućnost da su pre nekoliko dana imali rizičan odnos, koji može da dovede do njene trudnoće, što ona ne želi.

Tim povodom kontaktirali smo Asminove roditelje, koji ne kriju koliko su zabrinuti zbog svega što se dešava. Priznaju da devojku poput Maje ne vide kraj svog sina, te da bi trebalo da nađe potpuno drugačiju.

- Ja znam sto posto da oni nisu nikakav par, niti oni mogu funkcionisati napolju zato što nije nijedno tako baš zrelo da bi se ponašalo u normalnom, civilizovanom svetu. Maja je dosta agresivna, uporna... Oni su na neki način možda i privatno interesantni, manjem društvu, okruženju, jer imaju "to nešto". Ali, to što se blamirajuu ovako javno, na televiziji, pred milionima ljudi, to je zaista greška - priča Mustafa za Pink.rs.

- Mi jesmo seljaci, ne prihvatamo takav tip žena. Te žene treba da imaju i bebisitera, kućnu pomoćnicu, pedikira, manikira, šminkera... Te žene ne znaju skuvati ništa, niti umesiti hleb, ne znaju se ponašati normalno. I da rode dete, to dete bi bilo automatski ludo, ukoliko bi ga oni, agresivci onako glasni odgajali. Ne bi ništa bilo tu normalno.

Mevlida, Asminova majka, šokirana je ponašanjem Marinkovićeve.

- To što kaže da želi da se odvoji od nje, da ne želi više da bude sa njom u vezi - verujem da želi, ali on se od nje ne može odvojiti. Ona je ko mačka, ona mu ne dozvoljava. Ne znam šta je njoj, je l' je ona toliko bolesna?!

Ne zanimaju nas Asminove bebe

Na pitanje o Majinoj potencijalnoj trudnoći bili su jasni.

- Neću ja živeti celi život u iščekivanju Asminovih beba, kad će on kojoj dete napratiti, niti nas to interesuje. Možda bi nas interesovalo da se čovek posveti jednom normalnom životu, da nađe normalnu, prirodnu devojku, onu koja zna koje su njene obaveze i kako zaraditi platu. Ne interesuje nas da li će napraviti jedno, dvoje ili troje dece. Ja imam i sina Sudu, on ima ženu, dvoje dece, žive ozbiljan život. Pravi kuću milionske vrednosti. Asmin je mogao tako, ali otišao je u Beograd da blamira i sramoti i mene i Mevlidu, brata, celu familiju - poručio je Mustafa, dok je Mevlida dodala:

- Mene to apsolutno ne zanima. Neću ceo život davati izjave o Asminovim trudnoćama i deci. To je stvar njegova, a ne moja! On mora da misli na to, a ne ja, ja ne spavam ni sa kim!

Autor: D. T.