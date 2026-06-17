Filip Đukić proglašen najvećim folirantom Elite: Takmičari šokirani njegovim postupcima! (VIDEO)

Sve folira?

Tanja Stijelja Boginja komentarisala je sa Dačom Virijevićem ponašanje Filipa Đukića kada su ustanovili da folira emocije prema Aneli Ahmić, jer da ih ima ne bi mogao da bude initman s drugim devojkama.

- Mene je iznerviralo što ona na garnituri sedi s Borom i blati Đukića koji se grli sa Dušicom. On je krenuo kod nje i neće, vratio se kod Dušice da joj gura glavu u s*se - rekla je Boginja.

- Dosadila mu - rekla je Hana.

- Ko mu dosadio? On je ovo radio i kad mu je bila najzanimljivija - rekao je Dača.

- I to je kao emocija? Ja kad sam zaljubljena bila, napijem se i odem kod njega - rekla je Boginja.

- Znači folira se - rekao je Dača.

Autor: N.P.